Dall'Inghilterra - Due club inglesi si muovo per Milik, il Napoli fissa il prezzo

Ultime notizie mercato Napoli - Con il calcio fermano, si rincorrono senza sosta le voci di mercato, anche per quanto riguarda la situazione in casa Napoli. Tra i casi più spinosi di mancato rinnovo tra gli azzurri non si può non annoverare Arek Milik. Il suo contratto, infatti, scadrà nel 2021 ed al momento le trattative per il prolungamento sono ferme. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Talk Sport, sull'ex Ajax sarebbero vigili due squadre di Londra, vale a dire l'Arsenal ed il Tottenham. Allo stato attuale delle cose, però, la richiesta che fa Aurelio De Laurentiis per cedere il polacco si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

