Il Napoli è alla ricerca di un difensore duttile e veloce per la difesa di Walter Mazzarri. Nelle ultime ore è stato accostato al Napoli anche il nome di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese ex Bologna attualmente in forza all'Arsenal. Secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, in questi giorni la squadra londinese si sta convincendo a lasciare andare Tomiyasu in prestito in questo mercato di gennaio, col Napoli che quindi potrebbe approfittarne.