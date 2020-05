Dall'Inghilterra - Anche il Newcastle si aggiunge alla corsa per Mertens, offerta da capogiro al calciatore

Ultime notizie mercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens sembra portarlo sempre più lontano da Napoli. Su di lui, infatti, ci sono da diverso tempo l'Inter, il Chelsea ed il Monaco ed il discorso rinnovo con gli azzurri è ormai fermo da diverso tempo. Stando a quanto riportato dal Daily Star, però, nella corsa per il belga si sarebbe aggiunta una nuova pretendente. Si tratta del Newcastle che avrebbe mosso passi concreti arrivando a proporre al calciatore un contratto della durata di due anni a quasi 14 milioni di euro totali. A queste cifre il Napoli fino a questo momento non è mai arrivato ed è per questo motivo che al momento semnra quanto meno ipotizzabile un suo addio.

Dries Mertens Napoli