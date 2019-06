Dall'Argentina confermano - Il Boca disposto ad abbassare le pretese per Almendra, il Napoli torna alla carica

Il Napoli continua a battere la pista che porta al talento argentino del Boca Juniors Almendra. Come raccontato in esclusiva da CalcioNapoli24 e confermato in questi ultimi minuti dai colleghi di Olè, gli Xeneizes sarebbero disposti ad abbassare le loro pretese rinunciando a qualche milione rispetto ai 27 previsti dalla clausola rescissoria presente nel suo contratto. Decisivo, in tal senso, il poco minutaggio accumulato nel corso del Mondiale Under 20 con la Nazionale albiceleste. A far da sfondo a tutta questa vicenda, il fatto che il Napoli è pronto a tornare alla carica.