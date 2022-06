Dall'Arabia Saudita: "Ospina firma con l'Al-Nassr, accordo raggiunto"

Ultim'ora calciomercato Napoli: la notizia arriva direttamente dall'Arabia Saudita e per il momento non ha ancora trovato conferme. In ogni caso, giornalisti sauditi riferiscono che David Ospina avrebbe trovato un accordo con l'Al-Nassr, la squadra di Riad che è uno dei club più titolati della Saudi Football League, il campionato di calcio dell'Arabia Saudita.

Ospina in Arabia Saudita?

Ospina

Secondo quanto riferisce la stampa locale, Al-Nassr e Ospina avrebbero ormai chiuso l'accordo e il trasferimento avverrebbe, a questo punto, il prossimo 1 luglio 2022, quando il portiere colombiano avrà concluso il suo contratto con la SSC Napoli e si libererà a parametro zero.

Come abbiamo anticipato, al momento non ci sono conferme ufficiali sulla concretezza della trattativa. La redazione di CalcioNapoli24 ha provato a verificare la veridicità dell'operazione, ma al momento neanche la SSC Napoli pare aver ricevuto comunicazioni in tal senso.

Quel che è certo è che potrebbero esserci diversi indizi a supporto dell'iniziativa dell'Al-Nassr.

Durante la primavera c'erano già stati dei contatti tra Ospina e l'Al-Nassr, che però si tradussero in un nulla di fatto. È possibile quindi che il portiere del Napoli si sia convinto ad accettare l'offerta saudita in mancanza di altre offerte congrue. L'Al-Nassr sta trattando anche il talento colombiano James Rodriguez: è dunque possibile che la società abbia deciso di puntare su due colombiani per favorirne l'ambientamento a Riad, capitale dell'Arabia Saudita. L'ex allenatore dei portieri dell'Al-Nassr è nientepopodimeno che René Higuita, ex portiere colombiano, tra i calciatori più iconici nella storia della Colombia. L'ex allenatore ai suoi tempi era Fabio Cannavaro.

Vedremo se tutto ciò sarà bastato a convincere davvero Ospina ad accettare l'offerta saudita.