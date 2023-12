Dal Tottenham può arrivare il sostituto di Elmas

L'edizione online di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato della SSC Napoli:

"A centrocampo c'è stata la cessione lampo di Elmas al Lipsia e Mazzarri è rimasto con gli uomini contati, visto che non ci sono più alternative a Lobotka, Zielinski e Cajuste. Circolano i nomi di Hojbjerg e Samardzic, mentre il ritorno di fiamma per Koopmeiners (obiettivo già mancato in estate) ha molto meno possibilità di trasformarsi in una pista concreta, con l'Atalanta che valuta il suo gioiello olandese circa 40 milioni".