Dal Portogallo: "No di Conceição al Wolverhampton! Il portoghese valuta solo squadre in Champions"

Napoli Calcio - Sérgio Conceição esclude il Wolverhampton per il futuro. Come riporta Abola, il tecnico portoghese, accostato al Napoli in queste ore, non andrà sulla panchina dei Wolves.E per un motivo molto semplice: il tecnico ha deciso di accettare solo squadre che siano qualificate per la prossima Champions League. Come aggiunge parallelamente Record, si saprà molto di più sul futuro dell'allenatore già da domani. La dirigenza del Porto vuole trattenerlo e farà il possibile affinché ciò avvenga.