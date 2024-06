Calciomercato Napoli, notizie dal Portogallo! Il giornalista Pedro Almeida ha rivelato l'interesse del club partenopeo per Goncalo Ramos, attaccante classe 2001 del Paris Saint-Germain.

Napoli su Goncalo Ramos

Goncalo Ramos, 14 gol in stagione quest'anno con la maglia del PSG, è un centravanti portoghese che - stando a quanto riferisce Pedro Almeida - andrà in prestito la prossima stagione. Al momento il Napoli starebbe esplorando la possibilità di prendere Goncalo Ramos in prestito per rinforzare il reparto offensivo.