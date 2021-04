Dal Portogallo - Il Napoli tratta Dalot con il Manchester United: Giuntoli prova a beffare il Milan

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo il portale portoghese Record, il Napoli si sarebbe inserito per l'acquisto di del difensore Diogo Dalot. Il terzino, attualmente in prestito al Milan, è di proprietà del Manchester United. Le 27 presenze stagionali tra tutte le competizioni, condite da 2 gol e 3 assist, avrebbero convinto la società rossonera a trattare con gli inglesi per una sua permanenza che però, secondo quanto riportato da Record, sarebbe vincolata alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo gli azzurri si sarebbero inseriti portandosi in vantaggio.