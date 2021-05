Dal Portogallo - De Laurentiis ha contattato un amico personale di Conceição, ora si riapre la porta del rinnovo col Porto

Sérgio Conceição prossimo allenatore del Napoli? Decisamente no, dopo le smentite del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo i colleghi portoghesi di A Bola, l'allenatore non è mai stato contattato direttamente dal patron azzurro.

Non sono mancate le conversazioni avviate dal presidente De Laurentiis, ma avvenute sempre tramite Jorge Mendes insieme a Luciano D'Onofrio, amico personale di Sérgio Conceição. Secondo A Bola, ha pesato pesantemente sulla trattativa con Sérgio Conceição il fatto che il Napoli non sia riuscito a qualificarsi per la Champions League. Si riapre la porta per il rinnovo del contratto con il Porto, con il presidente Pinto da Costa che nelle prossime ore si aspetta una risposta dell'allenatore.