Dal Portogallo - Danilo Pereira vuole restare al Porto e vincere il campionato: ipotesi Napoli da scartare

Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, in vista della prossima sessione invernale di mercato. Gli azzurri sono alla ricerca di un mediano utile al 4-3-3 di Rino Gattuso. Tra i tanti obiettivi c'è anche Danilo Pereira, centrocampista del Porto. Secondo quanto riportato da O Jogo, non c'è nessuna possibilità che il calciatore lasci il Porto per due motivi: indispensabile per l'allenatore e la sua volontà è quella di restare. Inoltre è il capitano della squadra, non ha nessun interesse nel dire addio al club ma anzi ha l'obiettivo di tornare a festeggiare il titolo nazionale. Napoli in ogni caso non è disposto a pagare 25-30 milioni.