Dal Portogallo - Asse Napoli-Benfica, incontro tra De Laurentiis e Luis Filipe Vieira: si è parlato anche di Joao Felix!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato estero per rinforzare la rosa invista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale portoghese A Bola, Aurelio De Laurentiis e Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, si sarebbero incontrati nei giorni scorsi per definire alcune trattative. Alex Grimaldo resta un obiettivo concreto del club partenopeo ma le due società non hanno mai trovato l'accordo decisivo per il trasferimento sotto l'ombra del Vesuvio. Anche altri nomi sarebbero venuti fuori dalla chiacchierata tra i due: gli azzurri avrebbero chiesto informazioni su Joao Felix, già corteggiato dai top club di mezza Europa. Per il gioiellino del Benfica non ci sono sconti; l'agente del ragazzo, Jorge Mendes, avrebbe già un'intesa di massima con la Juventus di Andrea Agnelli e Fabio Paratici.

Sondato il terreno anche per Francisco Ferreira, noto ai più come Ferro. Il giovanissimo centrale del club portoghese è finito nella lista degli azzurri insieme al suo compagno di reparto, Ruben Dias. Nell'affare potrebbe essere inserito anche Mario Rui, che tanto piace al patron della società luisitana.