Dal Messico - Gattuso vuole Lozano: pronta l'offerta al Napoli, le cifre

Calciomercato Napoli - Offerta in vista per Lozano? Secondo il sito messicano "En Cancha" il Napoli potrebbe ricevere nei prossimi giorni una proposta del Valencia per il cartellino del Chucky che ritroverebbe così Rino Gattuso come allenatore.

Lozano

Offerta Valencia per Lozano?

Nel dettaglio i colleghi messicani scrivono di una possibile offerta del Valencia intorno ai 38 milioni di euro. Una cifra importante per provare a convincere il Napoli che però in quel ruolo ha già perso Insigne e ha anche Politano ed Ounas in uscita. Provarsi anche di Lozano significherebbe azzerare di fatto il reparto esterni offensivi.