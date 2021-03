Dal Brasile - Kaio Jorge, Napoli in pole! Offerta degli azzurri la più vantaggiosa, può arrivare a costo zero

Calciomercato Napoli - Kaio Jorge Napoli, gli azzurri sono in pole! Arrivano aggiornamento dal Brasile riguardo la stellina classe 2002 del Santos. L'attaccante 19enne ha già attirato l'interesse di diverse big in Europa: Juventus, Milan, Manchester City, Atletico Madrid e Fenerbahce lo seguono. Ma dal Brasile, secondo Yahoo Esportes, fanno sapere che è il Napoli in pole su Kaio Jorge.

Calciomercato: Kaio Jorge Napoli, l'offerta degli azzurri

Il progetto presentato dal Napoli per Kaio Jorge è stato considerato il più vantaggioso perché prevede una prospettiva di carriera molto allettante, oltre a uno stipendio elevato. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 75 milioni, ma la sua attuale valutazione per una possibile cessione è di 25, nonostante però abbia un contratto in scadenza a dicembre del 2021 e a gennaio 2022 potrà trasferirsi a parametro zero. Staremo a vedere se partirà già in estate, ma di sicuro il Napoli ha messo nel mirino il talento Kaio Jorge.