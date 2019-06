Neymar torna al Barcellona, clamoroso annuncio dal Brasile: "Al Psg andranno 100 milioni più 3 giocatori"

Dopo due stagioni decisamente poco fortunate tra infortuni e guai con la giustizia, Neymar sta per lasciare il dorato mondo PSG per tornare a Barcellona dove compagni e tifosi non lo hanno mai dimenticato.

Questo almeno è quanto assicura 'Globoesporte', secondo cui la trattativa per il ritorno di Neymar in blaugrana sarebbe già in fase avanzata. Indiscrezione peraltro rilanciata anche da 'Sport' in Spagna.

Il PSG d'altronde, come riportato da 'l'Equipe' qualche giorno fa, ha aperto le porte a una cessione di Neymar e potrebbe 'accontentarsi' di un assegno da 100 milioni di euro nonostante solo due estati fa ne abbia spesi più del doppio (222) per pagare la clausola del brasiliano e strapparlo al Barcellona.

I blaugrana, sempre secondo 'Globoesporte', contano di inserire nell'affare anche i cartellini di Umtiti, Rakitic e Dembelé che quindi verrebbero girati al PSG.

Da risolvere prima del suo eventuale ritorno resta la causa intentata dal brasiliano al Barcellona per il pagamento non corrisposto di un bonus da 26 milioni di euro promesso al momento dell'ultimo rinnovo. Bonus che secondo il club non è più dovuto causa successiva cessione al PSG, ma che Neymar invece pretende.

Neymar però ha lasciato ottimi ricordi nello spogliatoio del Barcellona dove i compagni, Messi e Luis Suarez per primo, lo accoglierebbero a braccia aperte mentre a Parigi qualcosa sembra essersi definitivamente rotto. A riportarlo sono i colleghi di goal.com