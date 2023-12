Dal Belgio - Nome nuovo per il Napoli, piace il giovanissimo Spileers del Club Brugge: i dettagli

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per il Napoli, a caccia di promettenti difensori per il futuro: l'ultima idea sembrarebbe essere quella di Jorne Spileers, centrale difensivo classe 2005 del Club Brugge.

Napoli sul baby Spileers

Secondo i colleghi di Voetbalkrant, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul promettente Spileers del Club Brugge: appena 18enne, piede destro per 1,88cm, si sta mettendo in mostra anche nelle Nazionali giovanili dopo l'esordio con l'Under 21 e può giocare anche come terzino a destra. Oltre al Napoli, riportano, è seguito con attenzione anche da Arsenal, Liverpool e Tottenham.