Daka è sul taccuino di Giuntoli: l'erede di Haaland non dispiace allo scouting, spunta maxi-clausola del Salisburgo [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come il Napoli stia sondando alcuni profili per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Vi abbiamo parlato di Malen del PSV così come Osimhen del Lille: entrambi sono giocatori in grado di poter giocare in tutte le posizioni del tridente di Gattuso. C'è però un altro nome attenzionato dallo scouting degli azzurri.

Daka

Calciomercato: Daka-Napoli, le ultime notizie

Stiamo parlando di Patson Daka classe 1998 in forza al Salisburgo. L'attaccante dello Zambia ha preso l'eredità di Haaland e quest'anno ha messo a segno 23 reti in 28 partite. Con gli austriaci ha rinnovato il contratto lo scorso dicembre fino al 2024. Il Napoli lo segue con molta attenzione anche se c'è l'ostacolo legato al passaporto da extracomunitario. Questa casella è attualmente occupata in organico da Lozano e Ghoulam. Inoltre sul cartellino c'è anche una corposa clausola rescissoria da 70 milioni. Daka-Napoli è un discorso in fase embrionale. Vedremo se ci sarà qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.

