Daily Mail - Osimhen verso la Premier: pronta la maxi offerta del Man Utd, le cifre

Calciomercato Napoli - Sarà difficile trattenere Victor Osimhen in azzurro, nella prossima estate, quando partirà ormai quasi certamente l'assalto della Premier League. In prima fila ci sono sia Manchester United che Chelsea. Finora sedici gol realizzati in Serie A ed uno in Champions, per il 24enne nigeriano che sta trascinando gli azzurri in questa stagione.

Osimhen, pronta l'offerta del Manchester United

E Daily Mail parla ormai di offerta pronta del Manchester United per Victor Osimhen. L’allenatore olandese Erik ten Hag l'ha ormai designato come primo obiettivo estivo, con l'addio che sembra ormai certo di Martial:

"Il Manchester United sarebbe pronto a eguagliare la cifra record di 107 milioni di sterline (pari a 120 milioni di euro) pagata dal Chelsea per l’argentino Enzo Fernandez".

Victor Osimhen

Bisognerà capire la strategia e la valutazione che farà il Napoli di Victor Osimhen, appassionato di Premier League: la segue spesso e con interesse, anche via social. Ma la notizia è che non c'è soltanto lo United, ma anche il Chelsea. Il tabloid inglese scrive: