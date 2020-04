Daily Mail - Il Chelsea fiducioso su Mertens, colloquio telefonico tra il belga e Lampard: i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. Il futuro di Dries Mertens in azzurro è ancora un rebus: il centravanti belga, in scadenza di contratto questa estate, sembrava ad un passo dal rinnovo ma nuove complicazioni hanno al momento frenato l'accordo. Su di lui si sono così nuovamente fiondati diversi club europei che fiutano l'affare a paramentro zero.

Chelsea-Mertens, contatto con Lampard

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche il Chelsea è tornato prepotentemente alla carica per Mertens: i blues sono fiduciosi che l'affare possa andare in porto, con il tecnico Lampard che avrebbe già avuto colloqui telefonici con il belga per spiegargli il progetto e convincerlo ad accettare l'offerta.