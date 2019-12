Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sul portale "Faro de Vigo" le trattative tra Napoli e Celta per il trasferimento di Stanislav Lobotka sarebbero entrate nel vivo. De Laurentiis, per ridurre le distanze dalla richiesta dei galiziani, avrebbe inserito il cartellino di Amin Younes nell'affare. Per i colleghi di Vigo, il Celta avrebbe già individuato il sostituto del centrocampista slovacco: si tratta di Sofian Boufal.