Da Vigo confermano: il Celta vuole 30 milioni per cedere Lobotka al Napoli

CalcioNapoli24 ve ne aveva parlato ieri, il Celta Vigo chiede trenta milioni di euro per cedere al Napoli il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Lo affermano i colleghi de La Voz de Galicia: il club azzurro ha alzato l'offerta a circa ventuno milioni di euro più bonus, ma questa cifra non soddisfa ancora la società galiziana. A spingere in alto le richieste c'è anche un 25% di bonus che il Celta dovrà destinare ai danesi del Nordsjælland, club dal quale fu acquistato Lobotka. Si continua a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.