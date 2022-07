Calciomercato Napoli- Può scaldarsi a breve un affare sull'asse Napoli-Verona. Lo riferisce anche il Corriere della Sera edizione veronese:

Una prima offerta fatta al Verona, con un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, non ha preso quota, ma il Napoli è pronto a rilanciare. E se per Barak non ci sono, a ora, proposte soddisfacenti, l’ipotesi che anche lui lasci l’Hellas è sempre concreta.