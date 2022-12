Da Verona - Ilic-Napoli, la posizione dell'Hellas: definito il prezzo per cederlo, trattative in fase di decollo

Ivan Ilic è in cima alla lista dei giocatori che possono lasciare il Verona a gennaio. Ne parla l’edizione odierna del Corriere di Verona, tirando in ballo l’interessamento del Napoli.

“Una cessione eccellente come quella di Ilic diventa essenziale per il Verona. Piace a molti club, il Verona può aprire un’asta per fare cassa e trarre un «tesoretto» da investire subito ma, allo stesso modo, un’ulteriore rete di sicurezza per il bilancio.

A seguirlo da tempo sono la Lazio e il Napoli. Ilic ha un contratto a lungo termine col Verona (scadenza il 30 giugno 2026). In questa stagione ha giocato poco, fermato da un infortunio, riportato in nazionale. Ultima partita in gialloblù, quella persa 2-0 con la Fiorentina, il 18 settembre. Il suo valore è di 25 milioni, le trattative sono in fase di decollo. L’Hellas non considera ipotesi di una cessione in prestito. Ilic andrà via se necessario”