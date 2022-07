Da Verona - Barak profilo gradito da Spalletti, per Simeone è tempo di chiudere: la formula

Calciomercato Napoli -Le ultime di calciomercato da L'Arena riguardo il trasferimento di Simeone e Barak dall'Hellas Verona al Napoli:

"In attesa dei verdetti definitivi. Sarà settimana di mercato ancora rovente.Simeone e Barak rimangono sulla lista delle uscite.L’amichevole contro l’Hoffenheim ha certificato i nuovi equilibri. Simeone per la Germania non è nemmeno partito. L’argentino è la primissima scelta del Napoli, accanto anche alla candidatura del week end di Giacomo Raspadori, dove però va registrato il muro del Sassuolo. I ragionamenti con gli azzurri sono anche sulla formula: l’Hellas punta almeno ad un prestito con obbligo, il Napoli, invece, preferirebbe un prestito con diritto. La richiesta del Verona non scenderà sotto i sedici milioni di euro. Antonin Barak contro l’Hoffenheim invece è entrato in corsa. Il ceco sta solo attendendo la nuova destinazione.In prima fila c’è sempre il Napoli. Barak è profilo gradito soprattutto da Luciano Spalletti ma da Castel Volturno serviranno prima almeno un paio di uscite".