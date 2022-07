Da Verona - Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l'addio di Fabian

Non solo Simeone, l'Arena di Verona rilancia l'acquisto anche di Antonin Barak. Il quotidiano parla un accordo raggiunto tra Napoli e Verona anche sul centrocampista. Il tutto in attesa di capire il futuro di Fabian. Le due società avrebbero trovato l'accordo economico sui 14 milioni.

Cosa manca? La cessione di Fabian Ruiz:

"Il giocatore è quotato trenta milioni. Cifra impegnativa. Ed è proprio per questo motivo che l’Hellas e gli agenti di Barak devono comunque valutare l’ipotesi di trovare un “uscita di emergenza“ nel caso Fabian non parta. A oggi, però, per Antonin non c’è un’alternativa certa. E allora, si aspetta".