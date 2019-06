Da Valencia: "Rodrigo, Mendes incontra il proprietario del Valencia: sarà lui a portare le offerte, cifre e dettagli"

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono interessati a Rodrigo Moreno del Valencia. Il club spagnolo ha bisogno di 42 milioni di euro circa per sanare il bilancio ed evitare di chiudere in rosso per il quarto anno consecutivo. Per questo motivo c'è un gran movimento negli uffici del club spagnolo, come svelato da Plaza Deportiva.

Rodrigo - Napoli, Mendes incontra il Valencia

Il calciatore interessa al Napoli e, guarda caso, l'intermediario impegnato a portare offerte al Valencia è Jorge Mendes. E' questa la notizia lanciata dal quotidiano valenciano, che svela: