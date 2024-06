Da Valencia - Napoli su Javi Guerra, ma il Villarreal ha il 30% sulla rivendita! Summit agente-Valencia, le ultime

Calciomercato SSC Napoli - Il mercato bussa alla porta di Javi Guerra, centrocampista spagnolo del Valencia accostato anche al Napoli. Ne parla il network valenciano Plaza Deportiva.

Napoli su Javi Guerra, la situazione

La situazione economica del Valencia ha attirato l'attenzione di tutti gli agenti, club e intermediari. Javi Guerra ha attirato l'interesse di diverse squadre: Napoli, Barcellona e Manchester United. Al momento per nessuna delle tre società si è andato oltre la manifestazione di interesse, ma tutti si sono informati sulla situazione contrattuale e salariale del centrocampista.

Come appreso da Plaza Deportiva, il Valencia è disposto a valutare qualsiasi offerta che si aggiri intorno ai 25 milioni di euro. Ma quando arrivò a titolo gratuito nel 2019 dal Villarreal, venne stabilito che il 30% di un futuro trasferimento sarebbe stato girato al club. Inoltre il Valencia, come pubblicato da AS, è obbligato a pagare al Villarreal 100.000 euro ogni volta che Guerra completa un ciclo di 10 partite ufficiali. Il centrocampista ha giocato 40 partite nel 2023-24, 36 in campionato e 4 in coppa, e il suo club ha quindi depositato 400.000 euro sul conto corrente del Villarreal.

Javi Guerra non vuole lasciare la squadra, ma è consapevole della situazione del club: il Valencia ha bisogno di guadagnare 20 milioni quest'estate per aggiustare i conti e avere liquidità per far fronte alle spese di routine e ai pagamenti immediati. Martedì c'è stato un incontro tra la dirigenza del Valencia e Javi Garrido, l'agente del centrocampista. Il club non vuole che si sappia che è disposto ad accettare la partenza di Javi per non svalutarlo, ma offerte per 25 milioni di euro sarebbero valutate.