Da Torino - È stato un 'no' del Napoli a portare Bremer alla Juve: il retroscena

Calciomercato Napoli - Rientra Gleison Bremer nelle fila bianconere, per la sfida di venerdì allo stadio Maradona: sarà titolare in Napoli-Juventus al rientro dall'infortunio.

Ma l'edizione odierna del Corriere di Torino ne racconta un retroscena di mercato, proprio con un intreccio Juve-Napoli prima del trasferimento di Bremer:

"Riavvolgendo il nastro, poi, proprio un intreccio di mercato col Napoli è quello che ha convinto il club bianconero ad andare all-in su Bremer, sbaragliando la concorrenza dell’Inter grazie a un’offerta irrinunciabile per il Torino (41 milioni più 8 di bonus) e il giocatore (ingaggio da 5 milioni netti più bonus). Quando si stava concretizzando la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, infatti, ben più di un tentativo era stato effettuato in direzione Kalidou Koulibaly: apertura del suo agente Fali Ramadani, muro del Napoli, alla fine il senegalese ha optato per il trasferimento al Chelsea. Convincendo così la Juve a rompere gli indugi sul fronte Bremer, nel mirino comunque da mesi: super investimento ma scommessa vinta, di questo nessuno ha alcun dubbio dalle parti della Continassa. Con Bremer da subito diventato un titolarissimo anche nelle difficoltà, anche prima del passaggio alla difesa a tre nella quale sa esaltarsi".