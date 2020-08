Calciomercato Napoli - Resta Arek Milik l'attaccante nel mirino della Juventus. Nonostante l'esonero di Sarri e l'arrivo di Pirlo, non cambiano le strategie di mercato, al momento. Intanto, come riportato dal Corriere di Torino, Luca Pellegrini rientrerà e potrebbe essere inserito nello scambio per Milik.