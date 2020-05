Calciomercato - Secondo quanto si legge su "Il bianconero.com", sarebbero tre i fedelissimi di Sarri pronti ad accasarsi alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il primo nome è quello di Jorginho, ormai in rotta con il Chelsea. Gli altri due profili attenzionati sono Emerson Palmieri (piace anche ad Inter e Napoli) e poi Milik. Per l'attaccante polacco non si è trovato ancora un accordo contrattuale con il club partenopeo.