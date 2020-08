Juventus - E' ormai terminata l'avventura alla Juve per l’argentino Gonzalo Higuain e anche per Sami Khedira. Come riportato da Repubblica, la società bianconera ha letteralmente messo alla porta entrambi dopo l'addio di Maurizio Sarri. Al 'Pipita' è stata proposta la rescissione del contratto, l'esperienza in bianconero è finita nel peggiore dei modi dopo lo scippo storico alla Ssc Napoli di qualche anno fa attraverso il pagamento della clausola rescissoria.