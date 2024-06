Da Torino - Chiesa, l'agente incontra la Roma ma occhio al Napoli: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna torinese del Corriere della Sera parla del futuro di Federico Chiesa in casa Juventus, che piace a Roma e Napoli in Italia:

"L’ipotesi più probabile è dunque la cessione per Federico Chiesa, con la Juve che spera di battere uno scontrino da almeno 30 milioni. L’agente del figlio d’arte, Fali Ramadani, ieri era a Roma per incontrare i vertici giallorossi, ma attenzione anche alla corte del Napoli. Il nome più gradito da Thiago Motta per l’eventuale sostituzione di Chiesa è quello di Greenwood: ottenuto l’ok dell’esterno offensivo inglese, reduce da un’ottima stagione in prestito al Getafe, c’è da trattare con il Manchester United che per ora chiede 50 milioni. Tanti, troppi. L’alternativa low cost? Una vecchia fiamma della Signora, quel Berardi, in uscita dal Sassuolo retrocesso (per 8-10 milioni) ma fuori uso almeno fino a novembre, in seguito all’intervento al tendine d’Achille dello scorso marzo".