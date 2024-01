Niente Napoli per Jerome Boateng si legge su Tutto Salernitana che scrive di un arrivo del difensore in maglia granata ormai:

"Oggi dovrebbe essere la volta buona anche per Boateng, rientrato in Germania dopo il proficuo incontro con Sabatini di lunedì scorso. Si era parlato di un inserimento in extremis del Napoli, ma ormai l’accordo era stato raggiunto e mancava solo il placet della proprietà. Firma fino a giugno, con promessa verbale di discutere il rinnovo in caso di salvezza".