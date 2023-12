Il nome di Diego Demme resta sempre tra quelli cedibili a gennaio in casa Napoli. Nelle ultime settimane si è paventata l'ipotesi di una cessione alla Salernitana per il centrocampista tedesco. Stando a quanto si legge su Tutto Salernitana, Demme per adesso ha messo in stand by i granata. L'intenzione del giocatore sarebbe quella di rispettare il contratto con il Napoli.