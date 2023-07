Da Roma - Offerta ufficiale della Lazio per Zielinski: i dettagli

Calcio Napoli - Futuro ancora incerto per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il Napoli non avrebbe ancora abbandonata l'idea del rinnovo, col contratto in scadenza il prossimo anno. Intanto però non sarebbe neppure svanito l'interesse della Lazio.

Offerta Lazio per Zielinski

Secondo quanto riferito dal portale LaLazioSiamonoi il club di Lotito avrebbe avanzato una offerta ufficiale al Napoli.

Circa 20 milioni per il cartellino di Zielinski.

Dopo la partenza di Milinkovic Savic, Sarri avrebbe indicato nel centrocampista polacco l'obiettivo numero uno per sostituire il serbo.

Il presidente De Laurentiis valuta il cartellino circa 25 milioni e ci sarebbe i margini per continuare la trattativa.