Da Roma - De Rossi vuole Di Lorenzo e sfida il Napoli per Bellanova: la situazione

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo è finito nel mirino della Roma: Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile dell’area tecnica, lavorano al futuro dei giallorossi. E si vogliono rinforzare gli esterni, dove degli attuali 5 terzini a disposizione resteranno solo Angelino (che andrà riscattato, costo 5 milioni) e, forse, Celik. Dovranno arrivare almeno un paio di rinforzi, con l'addio di Spinazzola, Karsdorp e Kristensen.

E fra i nomi vi sono Di Lorenzo del Napoli e Bellanova che è un obiettivo anche del Napoli. Ne parla l'edizione romana del Corriere della Sera oggi in edicola:

A Trigoria nelle ultime ore stanno monitorando con molta attenzione quello che sta succedendo a Napoli, dove il capitano Di Lorenzo ha chiesto la cessione. L’ex Empoli, 31 anni da compiere ad agosto, piace a tutte le big, Inter e Juventus in testa, ma piace moltissimo anche a DDR, che potrebbe sistemare in questo modo la fascia destra, punto debole della rosa. Oltre a Di Lorenzo, seguitissimo Bellanova, classe 2000, tra i pre-convocati del c.t. della Nazionale Spalletti per l’Europeo, ma il Torino va convinto con una ricca offerta o magari con qualche giocatore, tipo Bove e Zalewski".