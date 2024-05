Da Roma - C'è ancora il Napoli su Amrabat: sfida a Milan e Lazio, le cifre

C'è ancora, e di nuovo, il Napoli su Sofyan Amrabat che tornerà alla base, alla Fiorentina, dopo il prestito al Manchester United: il club inglese infatti non riscatterà il centrocampista, versando 25 milioni nelle casse dei viola.

Calciomercato Napoli - L'edizione romana di Repubblica parla di Amrabat di nuovo in orbita SSC Napoli:

"Tudor chiede Sofyan Amrabat alla Lazio, il centrocampista centrale marocchino che tornerà alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. Il club inglese non lo riscatterà (la cifra pattuita era di 25 milioni), si può quindi impostare una trattativa con il club viola per acquistarlo a un prezzo inferiore, tra i 15 e i 17 milioni, tanto più che il contratto scadrà nel 2025. Il problema, al solito, è l’ingaggio: Amrabat, 28 anni ad agosto, guadagna 4 milioni netti, stipendio che possono garantirgli agevolmente altri club interessati a lui, in particolare il Milan. Ma piace anche a Napoli e Juve: insomma obiettivo complicato da centrare, probabile che si andrà su un profilo che abbia caratteristiche simili con costi inferiori".