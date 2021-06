Da Roma - Basic-Lazio, accordo quinquennale raggiunto: tramonta la pista Napoli

Calciomercato - I colleghi di lalaziosiamonoi scrivono sull'affare Basic: "Il croato si avvicina, ha l’accordo con la Lazio, quinquennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione, ora serve quello con il Bordeaux. I francesi hanno aperto alla cessione, sono partiti da una richiesta di 12 milioni di euro (bonus compresi), sono scesi a circa 11. La Lazio ha avanzato la prima offerta: 6 milioni in parte fissa e due milioni di bonus. C’è una distanza di circa tre milioni tra domanda e offerta. Le diplomazie sono a lavoro per abbassare le pretese del Bordeaux, ma serve uno sforzo biancoceleste. Basic preme per arrivare in Italia, su di lui s’era mosso anche il Napoli, Giuntoli aveva offerto 8 milioni ma voleva impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, sarebbe servito il rinnovo di Basic che è in scadenza nel 2022 con la squadra d’oltralpe. Opzione che non è stata presa in considerazione dal Bordeaux"