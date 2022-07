Da Monza - Restano da limare gli ultimi dettagli per Petagna: Icardi è il sogno

Calciomercato Napoli - Ultime sul Monza che sta trattando l'acquisto di Andrea Petagna con il Napoli. Mancano gli ultimi dettagli per completare l'operazione come riportano da TuttoMonza. Il Monza è alla caccia di un centravanti, Andrea Petagna è l'obiettivo concreto per l'attacco dei brianzoli. La prossima sarà la settimana decisiva per trovare l'accordo col Napoli. Al momento gli azzurri non sono convinti del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A, la società di De Laurentiis preferirebbe una cessione immediata. Resta dunque da limare qualche dettaglio in una settimana che risulterà decisiva.