Da Milano: "Veretout ad un passo dal Milan, l'affare è ormai definito: le cifre"

Calciomercato Napoli, ultimissime su Jordan Veretout. Il Napoli ha in pugno il giocatore da mesi, ma manca l'accordo con la Fiorentina e nessuno degli esuberi a centrocampo è stato ancora piazzato ecco perchè s'è inserito il Milan.

Dopo Krunic, che ieri ha svolto le visite mediche, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Giornale, il club di via Aldo Rossi sarebbe infatti vicinissimo a Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Costo dell'operazione: 23 milioni di euro.