Da Milano - Szoboszlai lascerà il Salisburgo, già individuato il sostituto! Milan in vantaggio ma c'è un problema

Ultime notizie mercato Napoli - E' un nome destinato ad infiammare la prossima sessione di mercato quello di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese, infatti, quasi sicuramente lascerà il Salisburgo che, per questo motivo, ha già individuato quello che sarà il suo sostituto. Si tratta di Robin Hack, per il quale la trattativa è in piedi con l'Hoffenheim (è in prestito al Norimberga). Su di lui c'è da tempo il Napoli ma, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, gli azzurri dovranno fare i conti con una concorrenza a dir poco importante: dall'Arsenal all'Hertha Berlino, dal Siviglia alla Lazio. In vantaggio, però, ci sarebbe il Milan grazie alla carta Rangnick. Resta il problema della valutazione che ne fanno gli austriaci: 25 milioni di euro.

