Ultime calcio mercato Napoli - Il futuro di Kalidou Koulibaly resta incerto. Partirà o resterà? E' un qualcosa che si chiedono spesso i tifosi che pensano a quello che potrebbero essere il Napoli del prossimo anno.

Sarri vuole Koulibaly alla Juventus

Come riferito da 7 Gold, però, Sarri avrebbe chiesto alla Juventus Kalidou Koulibaly, un sogno mai spento per l'allenatore toscano. De Laurentiis non si priverà del senegalese per meno di 100 milioni di euro, una cifra ritenuta da più parti spropositata.

