Ultime calcio mercato Napoli - Per il rinnovo di Arek Milik bisogna aspettare. Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, gli agenti del polacco si trovano in in Polonia e il summit col Napoli è stato rimandato.

C'è ottimismo sul rinnovo di Milik

Il club di De Laurentiis ha rinviato i discorsi sui rinnovi contrattuali da febbraio in poi quando il mercato sarà chiuso. C'è ottimismo sulla trattativa, il giocatore vuole continuare la sua avventura a Napoli.

Milik