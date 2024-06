Da Milano: "PSG-Kvaratskhelia, offerta da 7 milioni! Conte e ADL stanno provando a convincerlo"

Calciomercato Napoli: "Il PSG ha offerto a Khvicha Kvaratskhelia un contratto fino al 2029 da 7 milioni di euro all'anno più bonus", a rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira, da Milano. Un'offerta quella del PSG per Kvaratskhelia giudicata impareggiabile dal momento che - come sottolinea lo stesso schira - "l'ultima offerta di prolungamento del Napoli era di 4 milioni di euro all'anno più 1 milione di bonus fino al 2029".

In ogni caso, Conte e De Laurentiis vogliono trattenere Kvaratskhelia a Napoli nonostante l'offerta del PSG: "Colloqui in corso per provare a convincerlo a restare e trovare un accordo".