Da Milano: il Napoli piomba sullo statunitense Tanner Tessmann!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: spunta un nuovo obiettivo sul taccuino del ds Giovanni Manna. Si tratta del calciatore statunitense Tanner Tessmann, a riferirlo, da Milano, è il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

Inter, Bologna, Fiorentina e Napoli sono interessate al centrocampista del Venezia Tanner Tessmann.

Tanner Tessmann

Centrocampista classe 2001, presto 22 anni d'età, Tessmann gioca in Italia dal 2021, quando il Venezia lo acquisto per affrontare il ritorno in Serie A. Dopo i due anni di Serie B ora si è riguadagnato la promozione in massima serie e - a quanto riferito - il Napoli avrebbe messo gli occhi su di lui. In tre stagioni a Venezia - tra Serie A e Serie B - ha totalizzato 90 presenze e 9 gol. Prima di approdare in Italia aveva giocato con FC Dallas e North Texas, negli USA.

Piccola curiosità: Tessmann ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli, nella partita 22 agosto 2021 allo stadio Maradona, Napoli-Venezia 2-0 con gol di Insigne ed Elmas e cartellino rosso per Osimhen.