Da Milano - Icardi potrebbe restare all'Inter in tribuna! L'attaccante vuole solo la Juventus

Francesco Bonfanti, giornalista di 7Gold, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Icardi all'Inter non può stare, la società non farà passi indietro e non c'è possibilità di reintegro, e sono cose che tutti sanno. Anche Conte non ha potuto mettere becco e si è allineato alla decisione della società. La famiglia Icardi si sta comportando in maniera molto particolare, stanno facendo muro contro muro, la scelta del giocatore sarebbe quella di rimanere all'Inter, ma ciò non è possibile, e l'unica apertura sarebbe alla Juve. Napoli è una piazza interessante, importante, che sta ragionando su Icardi, quella dell'argentino è un opzione che stuzzica. Icardi al momento potrebbe restare all'Inter, facendo anche tribuna, oppure andare alla Juventus, ma al momento in bianconero c'è una tale saturazione tale che è difficile immaginare possa arrivare Icardi".