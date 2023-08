Da Milano - Ecco chi può essere il nuovo Ct Italia se salta la pista Spalletti

Il portale Calciomercato.com fa il punto della situazione in merito al caso legato alla panchina della nazionale italiana a seguito del comunicato a firma di Aurelio De Laurentiis:

"Con Spalletti alle prese con il nodo penale, ecco che le quotazioni di Antonio Conte risalgono vertiginosamente. Il secondo piano A pensato da Gravina, l’altro grande allenatore attualmente libero sulla piazza. Lo stesso ex Tottenham, nel corso di questi giorni, ha capito la preferenza iniziale verso il collega con più esperienza ma ha comunque dato la sua disponibilità. Comprendendo di non essere una riserva, una scelta passata in secondo piano e con i nuovi risvolti intravisti con De Laurentiis e Spalletti, ecco che Conte diventa l’indiziato numero uno a prendere le redini della Nazionale maggiore azzurra. Ora Gravina è al lavoro per capire se persistono i margini per far diventare Spalletti nuovo CT, se si potrà trattare con l’istrionico patron partenopeo o se sarà lo stesso ex Napoli a provvedere nella restituzione della somma pattuita in sede di rescissione (un po’ come fu nel passaggio dall’Udinese alla Roma). Se la pista tramontasse, allora Conte balzerebbe in vetta alle preferenze, tornando a sedersi sulla panchina dell’Italia dopo il biennio già vissuto tra il 2014 e il 2016. Serve accelerare i contatti: Gravina deve fornire una risposta".