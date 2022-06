Secondo quanto riferito dal portale Sampnews24 c’è un nome nuovo per la difesa azzurra. Tra le idee del Napoli c’è anche Omar Colley per la difesa. Il centrale è entrato nel mirino del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe lanciarsi su Colley in caso di partenza di Koulibaly.

