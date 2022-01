Da Firenze - Per la Fiorentina idea Milik in caso di addio di Vlahovic: è un vecchio pallino della dirigenza

Ultime notizie calcio mercato - La Fiorentina in questo mercato deve fare i conti con la paura di perdere il suo bomber, vale a dire Dusan Vlahovic. Nel caso in cui il serbo dovesse salutare, stando a quanto raccontato dalla Nazionale, i toscani non si farebbero trovare impreparati. Le soluzioni per sostituirlo risponderebbero, eventualmente, ai nomi del Papu Gomez e di Arek Milik, che andrebbero a completare, con caratteristiche completamente diverse, il reparto offensivo di Vincenzo Italiano. Il polacco rappresenta, infatti, un vecchio pallino di Commisso e di Pradè.