Da Firenze - Ounas e Rog nell'affare Veretout: possibile prestito oneroso per i due azzurri

L'edizione fiorentina di Repubblica scrive su Jordan Veretout ed il Napoli: "In corsa restano anche Napoli e Roma. Giuntoli (Napoli) già da tempo ha un accordo con Veretout, ma gli inserimenti degli altri club hanno frenato la conclusione della trattativa. Il trasferimento di Diawara alla Roma nell’ambito dell’operazione Manolas ha riaperto nuovamente la strada. Senza tenere conto che anche il Napoli ha interessanti contropartite da inserire nell’affare. Rog e Ounas sono due di queste, Maksimovic invece no, per il club azzurro non è sul mercato. Il Napoli sta studiando la formula di un prestito oneroso per entrambi per venire incontro alle esigenze della Fiorentina, che in un colpo solo si troverebbe in rosa due elementi molto utili".